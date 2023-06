Football: L’aventure saoudienne de Ronaldo ne déchaîne pas les passions

Les feux d’artifice et l’euphorie déclenchés par l’arrivée du joueur portugais aux cinq Ballons d’or ont fait place à une certaine apathie lorsqu’il a terminé la saison avec son club d’Al Nassr sur le banc, blessé, lors du dernier match contre Al Fateh mercredi. Après avoir fait venir Ronaldo pour deux ans et demi et un contrat dont le montant atteindrait, selon des informations non confirmées, 400 millions de dollars, Al Nassr n’a terminé que deuxième du championnat saoudien, sans trophée mais avec une qualification pour la Ligue des champions asiatique comme lot de consolation. Et le Portugais n’a marqué que 14 buts, dont cinq penalties.

Mais l’arrivée de la star de 38 ans, passée par Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, reste une très bonne opération marketing pour le football saoudien, qui veut s’imposer sur la scène mondiale, et plus généralement pour le pays, qui cherche à attirer investissements étrangers et touristes. Selon plusieurs médias, le septuple Ballon d’or et champion du monde argentin Lionel Messi, actuellement au PSG, a reçu une offre faramineuse de l’ordre de 400 millions d’euros par an pour débarquer à son tour dans le royaume. Et, depuis mardi, la presse espagnole évoque une offre d’Al-ittihad à laquelle réfléchirait le dernier lauréat du Ballon d’or, l’attaquant français du Real Madrid Karim Benzema.