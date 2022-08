New York : Laverne Cox confondue avec Beyoncé

L’actrice d’«Orange Is the New Black» a été prise pour la chanteuse alors qu’elle assistait à un match de tennis.

L’actrice transgenre Laverne Cox a été révélée dans la série «Orange Is the New Black», sur Netflix.

Certains fans en sont sûrs: ils ont repéré Beyoncé dans le public lors de l’US Open, lundi 29 août 2022, à New York. Or il s’agissait en réalité de Laverne Cox! L’actrice transgenre de 50 ans, révélée dans la série «Orange Is the New Black», était assise dans les gradins et portait un masque noir assorti à sa tenue. De quoi en effet la confondre avec la chanteuse américaine de 40 ans.



Venue encourager Serena Williams, qui dispute son dernier US Open avant sa retraite du tennis, Laverne a été amusée, et sûrement flattée, en découvrant ce quiproquo sur les réseaux sociaux. La comédienne, qui a une Barbie à son effigie, a posté une courte vidéo sur Instagram où elle apparaît masquée dans les gradins du championnat. «Ces tweets sont tellement drôles. Faites-vous plaisir», a écrit en légende la star, qui aime se balader nue chez elle.