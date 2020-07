Orages en Valais

Laves torrentielles et torrents qui sortent de leur lit

Le Valais a été secoué par de forts orages, mercredi soir. Routes coupées, torrents qui débordent, les dégâts ne sont que matériels.

De forts orages ont frappé le Valais et le canton de Fribourg mercredi soir. Les polices cantonales ont notamment été appelées pour des inondations de caves et des chutes de pierres. En Valais, entre 18h00 et 22h00, la centrale d'engagement de la police a dû déclencher une sortie des pompiers à 46 reprises, a indiqué à Keystone-ATS Stève Léger, porte-parole de la police cantonale valaisanne. Ils ont été mobilisés principalement pour des inondations de caves, notamment à Sion, Charrat, Fully, Vétroz et aux Agettes.