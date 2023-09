Un randonneur sauvé in extremis après une chute de 100 mètres

Le blessé a alors été tiré vers le haut au moyen de câbles installés par les professionnels et transporté ensuite à un endroit de la forêt qui permettait de l’évacuer au treuil de sauvetage. Après cette opération complexe, il a pu être amené à l’hôpital le plus proche, pour des soins complémentaires. La femme a, elle aussi, été évacuée du site et déposée en lieu sûr. L’incident a nécessité l’intervention de l’équipage de la Rega de Zweisimmen et de trois sauveteurs de montagne du Club Alpin Suisse.