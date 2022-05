Suisse : L’aviation civile s’est bien reprise au premier trimestre 2022

Sur les trois premiers mois de l’année, les aéroports suisses ont vu le trafic de ligne et charter augmenter par rapport à 2021. Cela reste toujours en dessous des chiffres d’avant la pandémie.

Plus de 7 millions de passagers ont été enregistrés au 1er trimestre 2022 (photo d’illustration).

Le trafic de ligne et charter se reprend en Suisse. De janvier à mars 2022, les aéroports suisses ont enregistré 7’045’361 de passagers partants ou arrivants (locaux et en transfert). Cela représente cinq fois plus de passagers qu’au cours des mêmes mois de 2021 (1‘364’472 personnes), annonce ce mardi l’Office fédéral de la statistique (OFS). Mais cela reste tout de même deux fois mois qu’en 2019, année avant l’arrivée de la pandémie de coronavirus.