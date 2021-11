L’avion atterrit avec un mort

Turquie/Allemagne : Il meurt en plein vol, personne ne s’en aperçoit

Un passager atteint du Covid-19 est décédé dans les airs, lundi dernier entre Istanbul et Hambourg. Ce n’est qu’après le débarquement que le personnel de bord a réalisé ce qui s’était passé.

Un drame s’est produit lundi dernier sur un vol de la compagnie Pegasus Airlines reliant Istanbul (Turquie) à Hambourg (Allemagne). Selon «Der Tagesspiegel» , l’Airbus s’est posé sans encombre sur le tarmac, et tous les passagers ont quitté la cabine normalement. Ce n’est qu’une fois le débarquement achevé que le personnel de bord s’est rendu compte qu’un des voyageurs était encore assis. L’homme, un Allemand de 51 ans qui occupait un siège côté hublot, était décédé pendant le trajet.

Incrédule, l’équipage a d’abord pensé que l’individu avait été déposé mort à bord. Selon les premières constatations, le passager est décédé de cause naturelle. La police de Hambourg a ouvert une enquête, mais rien n’indique l’intervention d’un tiers, ou une négligence. Le médecin légiste qui a examiné le défunt a établi qu’il était atteint du Covid-19, et qu’il était un patient à risque. L’autorité sanitaire allemande a, par conséquent, été informée. On ignore comment l’homme a pu monter à bord alors qu’il était positif au coronavirus.