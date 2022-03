Interdiction de voler – L’avion du proprio de Chelsea serait cloué au sol à Bâle

Actuellement, plusieurs jets – appartenant à des oligarques russes – sont cloués au sol à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. C’est ce que révèlent des recherches de «SRF Investigativ». Cette situation est due à la fermeture de l’espace aérien européen et suisse aux avions russes, rapporte le média alémanique. L’un des avions bloqués appartiendrait ainsi au multimilliardaire russe Roman Abramovich, propriétaire du FC Chelsea.

L’appareil en question aurait été transporté de Londres à Bâle, fin février. Le propriétaire de Chelsea n’a certes pas été sanctionné, mais il est malgré tout pénalisé par l’interdiction de vol pour les compagnies aériennes et les avions de ressortissants russes que l’Office fédéral de l’aviation civile a décrétée le 28 février pour l’espace aérien suisse. Et quiconque enfreint l’interdiction de vol s’expose à de lourdes amendes, rappelle «SRF». Roman Abramovich est connu pour avoir entretenu, et ce pendant des années, de bonnes relations avec Vladimir Poutine.