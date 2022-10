Voyages : L’avion électrique, c’est pour bientôt… mais tout reste à faire

À en croire de récents vols d’essai, l’ère de l’avion électrique se rapproche à grande vitesse. En effet, outre l’avantage d’éliminer les émissions de CO 2 , le transport dans ce genre d’appareils génère moins de bruit qu’un avion traditionnel et supprime le besoin en kérosène, une dépense majeure pour les compagnies aériennes.

2027 en ligne de mire

Se fixer 2027 comme objectif est «réaliste», estime-t-il. Mais la FAA est devenue bien plus minutieuse depuis qu’elle a été mise en cause dans les crashs mortels de deux Boeing 737 MAX en 2018 et 2019.

Le vol test effectué par Eviation le 27 septembre a duré huit minutes et est monté à plus de 1000 mètres. L’appareil était un «prototype construit à la main», souligne Gregory Davis.

L’entreprise prévoit de produire une version cargo, une version avec six sièges et une version pouvant transporter jusqu’à neuf passagers sur un peu plus de 460 kilomètres. Elles auront à peu près la même taille que le prototype, mais avec des batteries plus avancées.