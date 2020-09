Partis de Genève ce samedi matin à 9h03, les passagers du vol Swiss LX2386 à destination de Catane (It) étaient plus proches de la Sicile que de la Suisse lorsqu’un problème technique a été décelé sur la radio de leur avion. C’est pourtant vers… Zurich que l’appareil a été contraint de rebrousser chemin alors qu’il survolait la mer Tyrrhénienne entre Rome et la Sardaigne. L’avarie «ne pouvait pas être réparée à Catane», explique Karin Müller, porte-parole de la compagnie aérienne. Or, celle-ci avait un besoin impératif de l’avion plus tard dans la journée, raison pour laquelle elle ne pouvait se permettre qu’il soit immobilisé trop longtemps. «Les passagers ont été transférés sur un autre vol. Ils arriveront à Catane avec quatre heures de retard», soit à 15 heures au lieu de 11heures, indique la communicante.