«Hotel Rwanda» : L’avocat belge de Paul Rusesabagina expulsé du Rwanda

Paul Rusesabagina, le héros du film «Hotel Rwanda», est accusé de «terrorisme» et la prison à vie est requise contre lui au Rwanda.

Les autorités rwandaises reprochent à Vincent Lurquin, arrivé lundi dans le pays avec un visa touristique, de s’être présenté à vendredi une audience dans un tribunal de Kigali «pour représenter Paul Rusesabagina en portant un uniforme d’avocat», alors que «son visa lui permettait de visiter le pays (…) mais pas de travailler», a déclaré à l’AFP Regis Gatarayiha, chef de la Direction générale de l’Immigration et de l’Émigration du Rwanda. Il a été expulsé par avion vers 20h40 heure locale (20h40, heure suisse) et «est désormais interdit d’entrer au Rwanda», a-t-il précisé.

«Tactique de communication»

La date de l’annonce du verdict, initialement prévue vendredi, a été fixée au 20 septembre, a annoncé le tribunal lors de l’audience à laquelle s’est rendu Vincent Lurquin. Le Barreau du Rwanda avait condamné sur Twitter le fait qu’il se soit rendu à l’audience «en tant qu’avocat, en robe d’avocat, alors qu’il n’est pas membre du Barreau du Rwanda et qu’il n’est pas autorisé à exercer au Rwanda» et l’avait sommé «d’expliquer son comportement».

Procès «politique»

Paul Rusesabagina et sa défense ont boycotté les audiences depuis mars, protestant contre un procès «politique» rendu possible par son «enlèvement» et contre la violation de ses droits à la défense. Ses avocats et ses proches ont régulièrement dénoncé l’impossibilité de le rencontrer depuis son arrestation dans des conditions troubles à Kigali en août 2020.