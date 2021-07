États-Unis : L’avocat de Britney Spears déterminé à retirer la tutelle à son père

Une nouvelle audience a eu lieu lundi au sujet de la tutelle de la reine de la pop, qui réclame que son père n’ait plus de contrôle sur ses biens.

L’avocat de Britney Spears a assuré lundi entreprendre des démarches «agressives et rapides» pour que le père de la chanteuse n’ait plus de contrôle sur les biens de sa fille. Mathew Rosengart s’exprimait en marge d’une nouvelle audience autour de la tutelle de la reine de la pop, mesure qui la prive d’une grande part de son autonomie depuis treize ans.

«Mon cabinet et moi-même travaillons de manière agressive et rapide afin de déposer une requête visant à démettre Jamie Spears (de ses fonctions), à moins qu’il ne démissionne d’abord», a assuré l’avocat qui défend la star depuis seulement quelques jours. Une juge a en effet autorisé pour la première fois mercredi l’interprète de «Toxic» et «…Baby One More Time» à choisir comment elle souhaitait être défendue dans son combat pour faire lever sa tutelle.