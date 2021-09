L’avocat de Britney Spears attaque son père

Los Angeles : L’avocat de Britney Spears veut une enquête sur le père de la star

L’homme de loi a déposé des documents devant la justice pour que toute la lumière soit faite sur la surveillance dont Britney aurait fait l’objet de son papa.

Parmi les révélations faites dans le documentaires «Controlling Britney Spears», disponible depuis le 24 septembre 2021 et à ne pas confondre avec «Britney vs Spears» produit par Netflix , l’une a particulièrement fait réagir l’avocat de la chanteuse récemment fiancée , Mathew Rosengart. Dans le film, un membre de l’ancienne équipe de sécurité de Britney affirme que Jamie Spears avait fait placer des micros dans la chambre à coucher de sa fille et avait ainsi obtenu plus de 180 heures d’enregistrement sans qu’elle soit au courant.

Choqué par ces déclaration, Mathew Rosengart a décidé de demander à la justice d’ouvrir une enquête sur le père de sa cliente afin de déterminer si ce qu’il a fait peut être qualifié de crime, a appris HollywoodLife. «L’enregistrement et la surveillance non autorisés des communications privées de Britney représentent une violation inadmissible et honteuse de son droit à la vie privée et sont un exemple frappant de la privation de ses libertés civiles», a indiqué l’avocat dans un communiqué transmis à Page Six.