Belgique : L’avocat de Dutroux renonce à demander sa libération

Le criminel Marc Dutroux ne devrait pas sortir prochainement. Son défenseur a décidé de ne pas exiger sa libération prochaine.

Un rapport d’expertise psychiatrique du criminel belge Marc Dutroux a conclu à sa dangerosité et à «un risque élevé de récidive», conduisant son avocat Me Bruno Dayez à renoncer «pour le moment» à demander sa libération, a annoncé ce dernier mercredi.

Marc Dutroux, qui aura 64 ans en novembre, est considéré comme un des pires criminels de Belgique. Il a été condamné en 2004 à la prison à perpétuité pour avoir enlevé et violé six fillettes et jeunes filles, et pour avoir tué quatre d’entre elles. Arrêté en 1996, il est emprisonné à l’isolement depuis 24 ans.