Renens (VD): L’avocat de l’assassin a tout tenté pour le disculper

Condamné en décembre dernier pour l’assassinat de Sara, Fazal* s’est retrouvé devant les juges du Tribunal cantonal, mercredi à Renens. Tout au long de la journée, son avocat a soufflé le chaud et le froid devant la Cour. Estimant être dans l’incapacité d’offrir une défense effective à son client, il a même demandé en début d’après-midi le retrait de son mandat d’avocat d’office, et, en cas de refus, la récusation de la Cour. Des réquisitions qui ont été rapidement balayées par le Tribunal cantonal.

Me Ludovic Tirelli s’était déjà illustré lors des réquisitions d’entrée de cause. Avant d’être interrompu après 1h15 par la présidente Sandra Rouleau désireuse de procéder à l’audition des témoins, Me Tirelli s’est affairé avec méthode à démonter les preuves à charge retenues lors de l’instruction et lors du jugement de première instance. Il s’est justifié de la sorte: «Vous avez un innocent qui va probablement faire 20 ans de prison puis un internement», a-t-il fustigé.