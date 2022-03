Genève : L’avocat Dominique Warluzel est décédé

Le célèbre homme de loi genevois est mort à 64 ans. Il était hospitalisé pour une complication infectieuse.

Le barreau genevois a perdu l’une de ses personnalités les plus célèbres. Dominique Warluzel est décédé ce mardi matin à 64 ans aux soins intensifs des HUG, où il avait été admis pour une complication infectieuse, ont annoncé «Le Temps» et la «Tribune de Genève». L’avocat, qui avait notamment défendu le ravisseur de Joséphine Dard, la fille de l’écrivain Frédéric Dard, avait aussi présidé le Servette FC et animé des émissions télévisées. Il s’était finalement établi aux Bahamas, où il avait été victime d’un AVC en 2013.