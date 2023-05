Infirmière tuée en France: le suspect est «un malade»

«On a une personnalité psychiatrique, qui est reconnue, qui est établie et qui pose problème sur le terrain de la culpabilité et des sanctions pénales», a-t-il insisté. Cet homme, Franck F., placé en détention provisoire, est arrivé vendredi au tribunal de Reims en ambulance.

«Se venger du personnel hospitalier»

Maigre et décharné, le crâne dégarni et moustachu, il tenait à peine debout dans le box et a rapidement demandé à s’asseoir, a constaté l’AFP. Entouré par deux infirmiers et trois agents pénitentiaires, il s’est limité à des réponses monosyllabiques. En sweat-shirt vert clair et pantalon gris, il a quitté l’audience soutenu par les infirmiers.