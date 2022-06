Affaire Stormy Daniels : L’avocat «ennemi juré» de Trump risque 83 ans de prison pour escroquerie

Il avait arnaqué l’actrice de films X dans l’affaire contre Donald Trump et avait déjà été condamné pour cela. Jeudi, il a avoué avoir escroqué plusieurs de ses autres clients.

Michael Avenatti, qui représentait Stormy Daniels dans sa plainte contre Donald Trump alors que ce dernier était à la Maison-Blanche, purge actuellement une peine de prison pour détournements de fonds après une condamnation prononcée contre lui à New York. En juillet dernier, l’avocat de 51 ans avait déjà été condamné à deux ans et demi de prison pour avoir tenté d’extorquer des millions de dollars à l’équipementier sportif Nike.

Il s’était payé une Ferrari

Michael Avenatti s’affichait alors en pourfendeur de gauche du président républicain, multipliant les interventions dans la presse et sur les réseaux sociaux, jusqu’à laisser entendre qu’il pourrait se présenter contre Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche. Mais en mars 2019, c’est le début de la fin pour l’avocat au crâne rasé, interpellé pour tentative d’extorsion contre Nike et pour fraude fiscale. Il fut déclaré coupable et condamné à 30 mois de prison en juillet 2021.