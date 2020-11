Genève : L’avocate de Pierre Maudet saisit le Conseil d’Etat

Me Hayat a écrit au gouvernement. Elle lui a demandé de revenir sur sa décision privant son client de département.

Me Yaël Hayat défend le conseiller d’Etat Pierre Maudet.

Me Yaël Hayat, l’avocate de Pierre Maudet, a écrit le 3 novembre au Conseil d’Etat genevois. Dans cette missive, elle demande au gouvernement de revenir sur sa décision, annoncée le 28 octobre, de retirer à son client la gestion du Département du développement économique (DDE), rapporte «Léman Bleu». Elle réclame également la révocation de l’experte qui a rédigé le rapport intermédiaire ayant conduit à l’éviction du conseiller d’Etat. Ce document faisait état de graves souffrances au travail endurées par les collaborateurs du DDE. Me Hayat a indiqué à la chaîne de télévision locale que sans réponse de l’exécutif, elle envisagerait de porter l’affaire devant les tribunaux. Pierre Maudet avait fait connaître le 29 octobre son choix de quitter ses fonctions, et avait envoyé sa lettre de démission à ses pairs le 4 novembre. (jef)