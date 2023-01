L’avocate des rois de la bière blanchie, Genève perd 30 millions

Genève : L’avocate des rois de la bière blanchie, le jackpot de l’Etat s’évapore

Les héritiers du plus grand groupe brassicole mondial ne récupéreront pas les millions qu’ils réclamaient.

C’est un sacré revirement judiciaire qui, par ricochet, privera Genève d’une manne de 30 millions de francs. En décembre 2019, le Tribunal correctionnel condamnait l’ex-avocate de la famille Bailo de Spoelberch, à la tête du plus grand empire brassicole mondial, AB InBev (Stella, Corona, Budweiser, etc.), pour blanchiment d’argent. Il lui était reproché d’avoir subtilisé 815’000 actions au porteur de la société alors nommée Interbrew entre 2004 et 2005. Ces actions, qui valaient à cette époque 22,5 millions de francs, atteignaient 63 millions au moment du jugement de première instance. Elle avait écopé de 30 mois de prison, dont la moitié avec sursis. Mais «Le Temps» révèle que ce mercredi, le verdict d’appel est tombé: la sexagénaire est acquittée.