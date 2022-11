Russie/Etats-Unis : Lavrov accuse Washington de vouloir militariser l’Asie du Sud-Est

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a accusé dimanche les Etats-Unis de vouloir militariser l’Asie-Pacifique, dans l’optique de contenir leur rival chinois, à la veille d’une rencontre cruciale entre Joe Biden et Xi Jinping. «Les Etats-Unis et leurs alliés, et l’Otan, essayent de conquérir l’Asie-Pacifique», a déclaré aux journalistes le ministre des Affaires étrangères depuis Phnom Penh, où il a assisté au sommet de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean). «Ils envisagent une militarisation de cette région visant clairement à contenir la Chine et limiter les intérêts russes dans la région.»