Retraite - L’AVS à nouveau sur la table des Chambres fédérales

On s’en souvient, tant les sénateurs en mars dernier que le National en juin ont accepté le projet du Conseil fédéral de relever d’une année l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. Pour faire passer la pilule, le Conseil fédéral avait prévu des mesures pour la génération transitoire. Si le gouvernement proposait un paquet de 700 millions pour les neuf premières cohortes de femmes concernées, le Conseil des États avait réduit la barre à 430 millions. Le National proposait un modèle à 670 millions, mais uniquement pour les six premières cohortes de femmes, soit celles qui sont nées entre 1959 et 1964. Il prônait une compensation de 50 francs à 150 francs par mois en fonction du salaire. Ce modèle avait été accepté par droite alors que l’ensemble de la gauche s’était abstenu de voter en guise de protestation.