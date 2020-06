Actualisé il y a 42min

Canton d’Uri

L’Axenstrasse fermée après un nouvel éboulement

À cause d’un éboulement dans la région de Gumpisch, un tronçon de l’A4 entre Flüelen et Sisikon a dû être fermé lundi soir et le trafic a été détourné sur l’A2.

Nouvel éboulement: l’Axenstrasse a été fermée (archives). KEYSTONE/URS FLUEELER

L’A4 entre Flüelen et Sisikon a été fermée lundi soir après un nouvel éboulement. Selon les premiers constats, personne n’a été blessé.

Vers 22 h 00 lundi, un nouvel éboulement s’est produit dans la région de Gumpisch au-dessus de l’Axenstrasse sur l’A4, a indiqué un porte-parole de la police cantonale uranaise à Keystone-ATS. La route est fermée jusqu’à nouvel avis. Le trafic est détourné sur l’A2. Le porte-parole n’a pas pu donner de précisions sur l’ampleur des dégâts ni du glissement de terrain. Les responsables de l’Office fédéral des routes étaient encore sur place.

Un tel événement s’est déjà produit par le passé. Depuis l’automne 2019, un système d’alarme a été installé et ferme automatiquement la route dès qu’un mouvement se produit dans la montagne.

La dernière fois, c’est arrivé début mai dernier. Plusieurs mètres cubes de gravats avaient dévalé la montagne et ont endommagé le système d’alarme. La route était restée fermée durant plusieurs heures.

L’Axenstrasse constitue un tronçon de l’A4 sur la rive droite du lac des Quatre-Cantons qui relie Brunnen à Flüelen. Elle traverse la région instable de la vallée de Gumpisch. Plusieurs éboulements s’y sont produits par le passé.