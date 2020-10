Haut-Karabakh : L’Azerbaïdjan accuse l’Arménie d’un bombardement meurtrier

Quatre civils sont morts et une dizaine d’autres ont été blessés dans la région de Barda suite à un tir de missile. La capitale arménienne, Erevan a réfuté l’attaque.

L’Azerbaïdjan a accusé mardi l’Arménie d’avoir tiré un missile sur la région azerbaïdjanaise de Barda, proche du Nagorny Karabakh en guerre, ayant tué quatre civils et fait une dizaine de blessés, des affirmations démenties par Erevan.

Dénonçant la poursuite d’attaques «indiscriminées et ciblées» contre des civils, Hikmet Hajiyev a fait état de treize blessés, dont des femmes et des enfants.

«Le nombre de victimes est assez élevé à cause de l’utilisation d’armes à sous-munitions», a-t-il poursuivi. Selon Bakou, le tir a touché le village de Garayoussifli, situé à une vingtaine de kilomètres à l’est de la ligne de front.

«Provocation dégoutante»

La porte-parole du ministère arménien de la Défense, Chouchan Stepanian, a immédiatement rejeté ces déclarations, évoquant sur Twitter un «pur mensonge et une provocation dégoutante». Ces accusations interviennent au lendemain de l’échec d’une nouvelle trêve annoncée dimanche soir entre l’armée azerbaïdjanaise et les forces arméniennes de la région du Nagorny Karabakh.

Via des appels téléphoniques séparés, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a appelé mardi les dirigeants de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, Nikol Pachinian et Ilham Aliev, à respecter le cessez-le-feu. Mike Pompeo a souligné qu’il n’y avait pas «de solution militaire à ce conflit».