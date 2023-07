Nagorny Karabakh: L’Azerbaïdjan accuse Moscou de ne pas respecter ses obligations

L’Azerbaïdjan a accusé dimanche la Russie de ne pas avoir respecté ses obligations dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu de 2020 que Moscou a parrainé pour mettre fin à la guerre entre Bakou et l’Arménie pour le contrôle de la région du Nagorny-Karabakh.

À l’automne 2020, Moscou avait parrainé un accord de cessez-le-feu à l’issue d’une guerre de six semaines qui avait vu la défaite des forces arméniennes, contraintes de céder des territoires qu’elles contrôlaient depuis des décennies. La Russie s’était engagée à déployer des soldats pour garantir la libre circulation entre l’Arménie et le Nagorny Karabakh via le corridor de Latchine, seul axe routier reliant l’Arménie à l’enclave du Nagorny Karabakh.