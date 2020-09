Attaque : L’Azerbaïdjan bombarde la région du Nagorny Karabakh

Dimanche, des bombardements ont eu lieu dans la région séparatiste du Nagorny Karabakh. Deux hélicoptères ont été abattus.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a indiqué dans un communiqué avoir lancé une «contre-offensive sur toute la ligne de front», afin de «mettre fin à des activités militaires des forces armées de l’Arménie et assurer la sécurité de la population civile». Il indique qu’un de ses hélicoptères a été abattu, mais que son équipage est sain et sauf. Il affirme avoir détruit 12 batteries anti-aériennes.

«Des morts et des blessés ont été rapportés parmi les civils et les militaires», a déclaré pour sa part la présidence azerbaïdjanaise, tandis que le médiateur public du Karabakh a déclaré qu’il y avait «des victimes civiles» dans la population de la région.

Capitale bombardée

Combats réguliers

Le Nagorny Karabakh est une région sécessionniste d’Azerbaïdjan, peuplée majoritairement d’Arméniens et soutenue par l’Arménie. Elle a été le théâtre d’une guerre au début des années 1990 qui a fait 30’000 morts, et depuis lors, les autorités azerbaïdjanaises veulent en reprendre le contrôle, par la force si nécessaire. Des pourparlers de paix sont dans l’impasse depuis de longues années.

Des combats opposent régulièrement séparatistes et Azerbaïdjanais, mais aussi Erevan et Bakou. En 2016, de graves heurts avaient failli dégénérer en guerre au Karabakh, et des combats meurtriers ont aussi opposé en juillet 2020 Arméniens et Azerbaïdjanais à leur frontière nord.