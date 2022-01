Conflit : L’Azerbaïdjan et l’Arménie font état de nouveaux affrontements à la frontière

Les deux voisins arménien et azerbaïdjanais se sont à nouveau mutuellement attribué la responsabilité des derniers heurts les opposant. Erevan déplore trois blessés, Bakou un mort.

Azerbaïdjan (drapeau de gauche) et Arménie font régulièrement état de frictions à la frontière qui les sépare.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont fait état, mardi, d’affrontements armés entre leurs forces à la frontière entre les deux pays, qui ont fait au moins un mort côté azerbaïdjanais et au moins trois blessés côté arménien. Des heurts armés meurtriers se produisent régulièrement entre les deux pays malgré l’instauration, en novembre 2020, d’un cessez-le-feu, qui avait mis fin à une guerre de six semaines pour le contrôle de l’enclave du Haut-Karabakh.