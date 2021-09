Conflit : L’Azerbaïdjan saisit à son tour la Cour internationale de justice

Bakou a saisi, une semaine après l’Arménie, jeudi l’organe judiciaire principal de l’ONU contre Erevan, l’accusant de discrimination raciale et de «nettoyage ethnique».

L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont livrés une courte guerre, faisant plus de 6500 morts, à l’automne 2020.

«Par des moyens à la fois directs et indirects, l’Arménie continue sa politique de nettoyage ethnique», accuse l’Azerbaïdjan. L’Arménie «incite à la haine et aux violences ethniques contre les Azerbaïdjanais avec des discours haineux et en disséminant de la propagande raciste, y compris au plus haut niveau de son gouvernement», poursuit le pays.