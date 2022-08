Athlétisme: Le 100 m féminin fera bouillir Athletissima

Shelly-Ann Fraser-Pryce aura fort à faire à Athletissima le vendredi 26 août prochain. Déjà annoncée depuis quelques semaines, la récente championne du monde du 100 mètres à Eugene (Etats-Unis) aura face à elle deux de ses plus sérieuses concurrentes: ses compatriotes jamaïquaines Shericka Jackson (championne du monde du 200 mètres) et Elaine Thompson-Herah (championne olympique en titre) sur la ligne droite du stade de la Pontaise.

Le 100 mètres dames sera en effet la principale attraction du rendez-vous lausannois comptant pour la Diamond League. La plupart des finalistes des récents Mondiaux ont annoncé leur présence en territoire vaudois dans quinze jours, dont on connaît désormais le plateau.

«Densité exceptionnelle»

L’organisation d’Athletissima se félicite d’une «densité exceptionnelle», telle qu’elle n’avait plus été proposée «depuis 2012, année où le meeting s’était disputé à guichets fermés avec Usain Bolt», s’enthousiasme le CEO Jacky Delapierre, cité dans le communiqué de presse. Quatorze champions du monde et douze champions olympiques sont annoncés.

Autre discipline à suivre, le 200 mètres masculin. L’Américain Michael Norman (champion du monde du 400 mètres et 4x400 m) sera notamment de la partie, au même titre que le Libérien de 20 ans Joseph Fahnbulleh (4e des Mondiaux) et les autres Américains que sont le champion du monde en titre de la distance Noah Lyles et le médaillé de bronze Erriyon Knighton.