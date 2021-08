Bussigny (VD) - Le 12ème gymnase du canton ouvre en un temps record

«Epoustouflant», «exploit», «ambitieux», ou encore «pragmatique». Les qualificatifs n’ont pas manqué dans la bouche des autorités politiques, des représentants de l’enseignement postobligatoire et des directions du département cantonal en charge des constructions pour décrire le nouveau gymnase de Bussigny qui a été inauguré jeudi matin après moins d’une année de travaux.

L’établissement, situé sur le centre administratif «Business village», va ainsi accueillir près de 300 élèves et une vingtaine d’enseignants lundi prochain, dans des locaux déjà existants sur une surface de 9000 m2, mais réaménagés pour répondre à l’attractivité de la filière gymnasiale et à la forte croissance démographique du canton. La location du bâtiment durant 10 ans par l’Etat de Vaud s’est avérée la solution la plus rapide à mettre en oeuvre. La facture avoisine les 14 millions de francs.

«Des espaces de restauration»

Le gymnase de Bussigny, qui est le 12ème dans le canton de Vaud, abrite une trentaine de salles de classes polyvalentes, 7 salles de sciences, 6 autres salles spéciales (musique, informatique) et une bibliothèque. Les étudiants pourront aussi manger durant la pause de midi puisqu’une cafétéria de 90 places ainsi qu’un restaurant de 200 places, où les plats seront préparés par les jeunes du Centre d’Orientation et de Formation professionnelle, le COFOP, y ont été aménagés.

«Une salle de sport double à l’étude»

Comme annoncé avant l’ouverture du gymnase de la banlieue lausannoise, les trois heures hebdomadaires consacrées à l’éducation physique, conformément aux exigences fédérales et cantonales, se feront dans une salle de fitness. «Il est vrai que les activités sportives seront limitées dans cette salle car il était impossible de construire une salle de gymnastique dans un bâtiment tel que celui-ci, et dans un délai aussi court», admet Philippe Pont, directeur général des immeubles et du patrimoine à l’Etat de Vaud, en précisant que «l’Etat est en train d’étudier la faisabilité d’implanter une salle de sports double sur le site.» A partir de la rentrée scolaire de 2022, le gymnase de Bussigny accueillera plus du double d’élèves, soit près 850 élèves et une soixantaine d’enseignants.