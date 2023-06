Grève féministe à Genève: «Le 14 juin, on bloque la Suisse!»

A quelques minutes du départ du cortège, vendredi, une trentaine de personnes étaient réunies au parc Gourgas, à la Jonction. Objectif: appeler la population à se mobiliser mercredi prochain, à l’occasion de la grève féministe. Pour Françoise Nyffeler, membre du collectif Grève féministe et ancienne candidate au Conseil d’Etat, ce timide rassemblement n’est pas représentatif de la manifestation à venir. «Cette année, on s’attend à quelque chose de grand. On sent que ça prend vraiment. Beaucoup de quartiers sont mobilisés.» Parmi eux, elle cite notamment Saint-Jean, la Jonction, les Grottes ou encore les Pâquis. «Et puis il y a les syndicats, qui ont prévu pas mal d’actions». Sans compter «les nombreuses festivités qui se tiendront sur la plaine de Plainpalais et une grosse sono pour faire entendre nos revendications politiques». Selon elle, pas de doute, tous les ingrédients sont réunis pour une belle édition 2023.