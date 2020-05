«Le 15 juin sera le Jour J du tourisme européen»

Rédiger un nouveau commentaire

Tous ces plans de reprise, et pas que le tourisme, sont axés sur l'offre. Et s'il n'y a pas, ou beaucoup moins, de demande, faute d'argent chez la clientèle?

Shina 26.05.2020 à 11:10

Je comprends pas comment les gens veulent partir en vacances! En Espagne ou Italie ou la France ou il y a eu et il y a encore le plus de malade du covid ! Les gens ne voulait pas mettre leur enfant à l Ecole ! Met en Vacances oui on y vas ! Je trouve que c est pas logique 😏