Fête nationale - Le 1er août inquiète les associations de protection des animaux

L’association tessinoise de protection des animaux IG Wild beim Wild rappelle que la fête nationale est un soir difficile pour nos amis les bêtes. Le bruit et la concentration de particules dans l’air générés par les feux d’artifice les perturbe fortement. «Effrayés et sous pression, les animaux domestiques disparaissent souvent pendant plusieurs jours après ce genre de festivité», avertit l’association dans son communiqué. Leur ouïe est en effet beaucoup plus développée que celle des humains.