Quelques centaines de milliers de pass Covid vont périmer

Le Conseil fédéral a annoncé mercredi que les certificats Covid pour vaccination et guérison ne seront plus valables que 270 jours au lieu de 365 actuellement. Le changement prendra effet le 1er février et, ce jour-là, un grand nombre de citoyens se retrouveront avec un certificat échu, c’est-à-dire certains de ceux qui avaient été vaccinés avant la fin du mois d’avril 2021.

Aucune ruée sur les centres

Demande étalée sur trois mois

«Nous nous attendons à un certain regain ces prochains jours, mais la demande sera sans doute étalée sur les trois prochains mois», indique Victor Fournier, chef du Service de la santé publique du Valais. En effet, la vaccination s’était intensifiée en mai, juin et juillet: si un million de personnes avaient été vaccinées jusqu’à fin avril, ce furent 3,4 millions qui l’avaient été les trois mois suivants, et qui, donc, seront confrontées aussi à l’échéance de leur certificat en février, mars et avril de cette année.