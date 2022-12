Ils ne fêtent pas Nouvel An: «Le 1er janvier? Je vais skier, pendant que les autres sont en train de cuver»

Le Nouvel An ne rime pas toujours avec paillettes et champagne. Pixabay

«Il n’y a rien de spontané dans le Nouvel An. Tout doit être bien organisé, bien préparé. Et moi, je préfère la spontanéité.» Comme chaque année, Vanessa, 44 ans, va «boycotter» le 31 décembre. «Je n’ai jamais été une fêtarde. Et comme je ne bois pas, la fête est tout de suite moins folle avec moi», déclare cette Lausannoise, qui assume son dégoût pour Nouvel An. «Cette soirée où l’on doit absolument faire la fête, je répudie!» ironise-t-elle. Un avis toutefois plus difficile à partager aux potes quand on a 20 ans.

«À l’époque, quand on me demandait ce que je faisais à Nouvel An, soit j’éludais la question, soit je racontais une connerie. Mais je ne disais pas que j’allais passer une soirée seule au chalet. J’avais peur du jugement des autres, se souvient Sophie, la trentaine. La jeune femme, qui bossera le 31 au soir, regrette la «pression sociale» autour de cette soirée.

Entre résolutions et déceptions

Sur Instagram, vous avez été nombreux à répondre au sondage qui s’adressait à ceux qui ne font pas la fiesta lors du réveillon. Pour nombre d’entre vous, Nouvel An n’inspire pas que du champagne et des paillettes. «Je ne fête pas Nouvel An parce que chaque année est pire que la précédente», déplore Elodie. C’est aussi l’avis d’Ely: «Je ne vois pas l’intérêt de fêter une année de plus, surtout avec tout ce qu’il se passe sur terre...»

Isabelle, 39 ans, en rajoute: «Le réveillon est un prétexte pour oublier toutes les déceptions passées. Alors on espère toujours mieux, on prend des résolutions, mais au final, rien ne change», se désole cette Genevoise, qui passera son réveillon en compagnie de ses deux chats. «Autant profiter de chaque jour en étant reconnaissant», confie celle qui va faire de cette soirée une comme les autres.

Bosser ou réviser

Pour «ne pas être embêtés» le 31 décembre, certains vont bosser ou réviser pour les examens, tandis que d’autres préféreront une soirée devant la télé ou un livre, agrémentée d’un bon repas. Et puis, à en croire vos témoignages, quelques uns d’entre vous ne verront même pas passer minuit, et iront «au dodo à 22h, comme d’hab». C’est aussi le projet de Vanessa. «Depuis quelques années, je me couche tôt pour aller skier le 1er janvier, pendant que tout le monde est en train de cuver!» plaisante-t-elle.