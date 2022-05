Genève : Le 1er mai genevois a fédéré quelque 2000 manifestants

Les différentes composantes de la gauche du bout du lac ont défilé «contre les régressions sociales et la guerre».

Les sympathisants de la cause ukrainienne étaient nombreux.

Partis, syndicats, militants: quelque 2000 personnes appartenant aux différents mouvements de la gauche genevoise ont défilé dans la cité du bout du lac ce dimanche. Ce 1er mai était placé sous l’égide de la lutte «contre les régressions sociales et la guerre». Les organisateurs avaient en particulier choisi de réclamer des hausses généralisées des salaires; de protester contre la possible élévation de l’âge de la retraite des femmes; de demander une accélération de la transition écologique; de dénoncer l’invasion en Ukraine; et de défendre le droit de vote pour tous, étrangers compris.