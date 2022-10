Ski alpin : Le 1er Sölden annulé en raison des conditions météo

Le géant femmes de Sölden (Aut), course d’ouverture de la Coupe du monde, a été annulé en raison des mauvaises conditions météo, ont annoncé les organisateurs à quelques heures du départ.

Une forte pluie s’est invitée sur la station du Tyrol, transformée en neige à partir de 2500 m d’altitude sur une partie du glacier du Rettenbach, où devait se dérouler la course. «En raison des conditions météo actuelles et des prévisions, le jury et le comité d’organisation local ont décidé d’annuler le géant femmes du jour», écrivent les organisateurs dans un communiqué.