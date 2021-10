Technologie de la blockchain : Le «20 Minutes» français vend un numéro NFT

Cet exemplaire numérique unique d’un supplément collector du journal gratuit est parti mardi pour 3000 euros lors d’enchères publiques à Paris.

Ce supplément de six pages intitulé «Les folles années 2020» est finalement parti pour 3000 euros (lors d’enchères publiques organisées par la maison Piasa à Paris, au profit de la Fédération internationale des journalistes.

NFT signifie «non-fungible tokens» ou jetons non fongibles en français.

Un numéro choisi pour «son côté prophétique»

Paru le 13 janvier 2020, juste avant la survenue de la pandémie en France, le numéro avait été choisi par la rédaction et internautes pour «son côté prophétique».

