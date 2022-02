Genève – Le 22.02.2022, un nouveau site web pour les pompiers      

Un nouveau site web et des comptes sur les réseaux sociaux: les pompiers du bout du lac développent leur communication virtuelle. Désormais appelé Groupement du service d’incendie et de secours (SIS), l’ancien Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève, qui est passé depuis le 1er janvier sous l’égide de l’ensemble des communes du canton , veut davantage s’ouvrir au grand public et partager ses activités. «On a quitté la Ville, on devient le Groupement SIS, c’était important d’avoir une nouvelle identité visuelle», a expliqué jeudi le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication.

Le 118 en un clic

Une plateforme web, www.sisge.ch, sera lancée à la date et à l’heure très symboliques du 22.02.2022 à 22h22, «parce que nous sommes les pompiers du 022», sourit Nicolas Millot. Outre y retrouver toutes les informations utiles du type coordonnées et une présentation des divers métiers, on pourra notamment contacter la centrale d’appel du 118 en un clic. Le site sera également employé pour du recrutement. Les sapeurs vont aussi utiliser Facebook et Instagram (en plus de leur compte YouTube) pour partager vidéos, images et messages divers, en particulier de prévention lors de certains événements: grands orages, crues, épisodes de canicule, fêtes de fin d’année. Pour ce faire, six pompiers ont une spécialisation de community managers, une tâche secondaire effectuée en plus de leur fonction principale. «Cela nous permettra de donner des conseils et d’expliquer des situations particulières», a indiqué le commandant du Groupement SIS, le colonel Nicolas Schumacher.