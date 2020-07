Angleterre

Le 24 juillet: à vos masques, partez!

Après de longues hésitations, le gouvernement britannique a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans les magasins.

Le port du masque est actuellement obligatoire uniquement dans les transports en commun depuis le 15 juin, et n’était que recommandé dans les espaces publics clos.

«Laisse le temps au gens de se préparer»

Pourquoi attendre dix jours? «Nous voulons donner un peu de temps aux gens pour se préparer», a expliqué le ministre de l'Environnement, George Eustice sur Sky News. «Les preuves, la compréhension» sur l'utilité des masques «a évolué», a-t-il ajouté. «Tandis que nous relâchons le confinement et permettons à plus d'endroits d'ouvrir, nous devons aussi passer en revue les mesures en place pour limiter la transmission du virus et le contrôler».