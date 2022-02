Genève : Le 30 km/h divise jusqu’au sommet de l’Etat

Le gouvernement genevois n’est pas unanime à soutenir les limitations de vitesse proposées pour lutter contre le bruit routier.

A Genève, pour cause de bruit, le boulevard du Pont-d’Arve est limité à 30km/h.

Décidément, la décision de limiter l’hypercentre de Genève, les quartiers et la traversée de localités à 30 km/h ne fait, de loin, pas l’unanimité, notamment au sein du Conseil d’Etat genevois. La mesure, présentée par le magistrat PDC -Le Centre, Serge Dal Busco, en janvier, n’aurait pas convaincu la PLR Nathalie Fontanet et le MCG Mauro Poggia, a révélé samedi la RTS. Ce dernier doute de l’efficacité de ces limitations et de la capacité de l’Etat à les faire respecter.