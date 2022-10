Le 30 km/h quasi généralisé avance à toute allure à Genève

La limitation de la vitesse à 30 km/h sur un très grand nombre de routes genevoises vient de franchir une étape décisive. Lundi, le Conseil d’Etat a adopté l’arrêté permettant cette mise au pas des véhicules. Le document, qui liste le nom de tous les axes promis à une allure réduite, est épais de plusieurs pages. Et pour cause: il liste quelque 450 rues, avenues, chemins, routes, carrefours, ronds-points, etc. (certains étant cités à plusieurs reprises dans diverses catégories) où les automobilistes devront lever le pied et revoir leurs habitudes.