Le 30 km/heure généralisé est stoppé dans son élan à Genève

Le TCS, Genève Mobilité et trois autres associations ont déposé mercredi un recours contre la décision de l’Etat de réduire la vitesse sur 300 axes. Le PLR, l’UDC et le MCG s’y opposent aussi.

Les associations ont fait recours mercredi, soit deux jours avant l’entrée en vigueur de l’arrêté. Lucien FORTUNATI

Le 30km/h généralisé n’entrera pas en vigueur fin novembre. Un mois après l’adoption d’un arrêté visant à réduire la vitesse sur quelque 450 rues, avenues, chemins, routes, etc., l’avenir de cette mesure, portée par le Conseil d’Etat, est désormais incertain. En cause: des oppositions en cascade. Depuis l’annonce du dépôt d’un recours du Touring Club Suisse Genève (TCS), mi-octobre, plusieurs associations et partis politiques ont pris le même chemin. L’UDC, puis le PLR, et pas plus tard que jeudi, le MCG, via un projet de loi destiné à «clarifier la législation actuelle», refusent de mettre au pas les usagers de la route.

Recours déposés mercredi

Jeudi, le directeur du TCS, Yves Gerber, s’exprimait auprès de plusieurs associations: l’Union professionnelle suisse de l’automobile Genève (UPSA), Generation2Motards, Genève Mobilité et l’Association Suisse des transports routiers (ASTAG). Toutes ont indiqué avoir déposé un recours mercredi, soit deux jours avant que la décision n’entre en force – le gouvernement prévoyait une mise en œuvre effective le 21 novembre.

Si la nécessité «d’apaiser certains quartiers victimes des nuisances sonores» n’est pas remise en cause, c’est la méthode qui dérange. «Toutes les solutions alternatives n’ont pas été envisagées et on tente de faire passer le projet au forceps», a relevé Hugues Hiltpold, président de Genève Mobilité.

Les recourants ont rappelé l’importance de la hiérarchie des réseaux, inscrite dans la loi. «Ce système permet d’assurer que le trafic fonctionne correctement.» A l’inverse, rien n’indique que la proposition du Canton ait de réels effets, selon eux. «Il n’y a ni analyse d’impact détaillée, ni expertise. Le projet est basé sur une seule expérience sur un petit tronçon ( ndlr: le boulevard du pont d’Arve), où aucune amélioration n’a été constatée la journée et peu la nuit (réduction du bruit de 1,2 décibel). Quid des conséquences sur les feux bleus et les transports publics?», a questionné le responsable de la section genevoise du TCS. Et d’ajouter que leur demande cible uniquement 17% des routes concernées. «Sur les 450, nous souhaitons seulement qu’une cinquantaine puisse rester à 50km/h.»

Les camions prétérités

La mesure prévoyait de généraliser le 30 km/h jour et nuit dans l’hypercentre, les quartiers et les localités, y compris sur les axes structurants. Dans le centre, la ceinture urbaine et le U lacustre, la réduction de vitesse ne serait imposée que durant la nuit. «Inclure les grands axes va prétériter les conditions de travail des entreprises de transport», a relevé Andrea Genecand, vice-président de l’ASTAG, qui représente une centaine de sociétés de transport de marchandises et de personnes.