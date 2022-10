Hockey sur glace: Le 3000e point suisse de NHL est pour Janis Moser

22 ans après Reto von Arx

33 joueurs ont contribué

Six hockeyeurs ont particulièrement contribué à la valorisation de la production helvétique: le défenseur bernois de Nashville Roman Josi (543 points), l’ancien arrière bernois de Montréal, des New York Islanders, de Philadelphie et de Pittsburgh Mark Streit (434), l’ailier grison des New York Islanders, du Minnesota, de Carolina et de Nashville Nino Niederreiter (371), l’ailier saint-gallois de Nashville, du Minnesota et de Los Angeles Kevin Fiala (283), l’ailier appenzellois de San Jose Timo Meier (265) et le centre valaisan de New Jersey Nico Hischier (206).