Bande dessinée : Le 39e album d’Astérix sortira le 21 octobre

Il s’agira d’un «album voyage» selon le scénariste Jean-Yves Ferri, puisque le 38e album, «La fille de Vercingétorix», se déroulait dans le village gaulois.

Interrogé s’il pouvait encore jouer sur les clichés du pays visité, comme avait l’habitude le faire cette BD, Jean-Yves Ferri a admis que la tâche était devenue plus compliquée. «Dans les années 1960, Albert Uderzo et René Goscinny pouvaient rire des étrangers, caricaturer les Anglais avec leurs grandes dents, les Grecs avec leur profil grec. L’ambiance était bon enfant. Aujourd’hui, il faut presque un dictionnaire sur son bureau pour savoir sur quoi on a le droit de plaisanter ou non», a-t-il dit.

Pas de «caricatures trop frontales»

Le 38e album, «La fille de Vercingétorix», par Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, a été le livre le plus vendu en 2019 en France, et de loin. Depuis 2013, les héros imaginés il y a soixante et un ans par René Goscinny et Albert Uderzo (décédés respectivement en novembre 1977 et en mars dernier) alternent entre une aventure au village et un voyage.