Montagne

Le 51e Festival du film alpin s’ouvre aux Diablerets

Plus de 50 films seront projetés jusqu’au 15 août dans la station vaudoise malgré le Covid-19. Pour y faire face, le FIFAD a pris des mesures.

«Il est impossible de faire de la montagne sans prendre de risques. On est conscient du risque, mais on pense qu’il est raisonnable», explique le directeur artistique Benoît Aymon.

Distance et traçabilité

Pour faire face, le festival s’est équipé en plexiglas et en gel hydroalcoolique. Il a décalé les horaires de ses salles et prévu des entrées et sorties séparées. Et il impose de laisser un siège libre entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs. Sans oublier la traçabilité: «on a mis en place une billetterie totalement nouvelle. Pour chaque billet vendu, on saura qui est là. Il faudra aussi s’inscrire pour les événements gratuits», dit-il.