Mordu le jour de Noël : Le «bad boy» de Bollywood survit à une morsure de serpent

Salman Khan, faisant l’objet d’un véritable culte en Inde, a été mordu à plusieurs reprises par un serpent qu’il tentait de chasser de sa maison. Ses jours ne sont plus en danger.

Armé d’un bâton, «j’ai ramassé le serpent délicatement et je l’ai sorti et puis il s’est enroulé autour du bâton et a commencé à grimper vers le haut,», a-t-il expliqué à des journalistes locaux. «Après avoir été mordu une première fois, les villageois se sont aussitôt mis à crier «hôpital, hôpital»! Il y avait tellement d’agitation, le serpent était un peu venimeux, et il m’a mordu à nouveau.»