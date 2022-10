Le BadaBoom paré à réunir des milliers de fans

«Enfin!» serait-on tenté d’écrire. Après trois reports dus à la situation sanitaire, le premier BadaBoom Festival s’apprête enfin à faire vrombir les enceintes du Forum Fribourg les 7 et 8 octobre. «Je suis naturellement content que ça se fasse enfin», souffle Rémi Castella. Le programmateur de l’événement est aussi très heureux que «les artistes aient joué le jeu» en revenant malgré ces annulations successives: «On n’a peu de changements par rapport au line-up d’origine. Seuls Headhunterz, Don Diablo, Eiffel 65 et Cascada n’ont plus pu venir, sur les seize artistes programmés». Si ces noms n’ont pas grand-chose à voir ensemble, c’est normal.

«L’idée du BadaBoom est venue après le Highway Festival à Bulle (ndlr: la dernière édition en date a eu lieu en 2017). On y proposait des soirées aux thématique bien différentes: années 1980 et 1990, hip-hop et electro. On a reproduit ce concept à Fribourg. En plus, la salle qui nous accueille avait le souhait qu’on y organise quelque chose dans le genre», se remémore Rémi Castella, par ailleurs également programmateur du Globull, club mythique à Bulle, dont il a profité du carnet d’adresses pour monter l’affiche du BadaBoom. L’événement attend 10’000 personnes: «À ce jour (ndlr: jeudi 6 octobre en milieu de journée), les deux soirs sont très équilibrés au niveau fréquentation.»