Russie: Le ballet «Noureev»  censuré au Bolchoï pour «propagande» LGBT

Le célèbre théâtre moscovite du Bolchoï a annoncé, mercredi, retirer de son répertoire le ballet «Noureev», mis en scène par Kirill Serebrennikov. Cette pièce consacrée au danseur soviétique Rudolf Noureev avait déjà suscité l’ire des autorités russes au moment de sa première en 2017, époque à laquelle M. Serebrennikov était visé pour des accusations de détournement de fonds. Elle avait pour la dernière fois été jouée en janvier 2021, plus d’un an avant le début de l’offensive russe en Ukraine, selon le Bolchoï. «Le spectacle Noureev est retiré du répertoire à cause de la loi (…) sur la propagande des valeurs non traditionnelles», a expliqué le directeur de ce théâtre, Vladimir Ourine, cité par son service de presse.