Etats-Unis: Le ballon chinois «clairement» équipé d’outils d’espionnage

États-Unis : Le ballon chinois «clairement» équipé d’outils d’espionnage

Des images capturées par des avions militaires américains montrent que le ballon chinois qui a survolé les États-Unis la semaine passée était bien équipé d’outils d’espionnage, et non destinés à la météo, ont affirmé jeudi des responsables américains.

Ballon abattu

«Pièces récupérées très limitées

Lien «direct» avec l’armée chinoise

Le FBI n’a pas précisé si ces pièces avaient été localisées mais il a prévenu que le mauvais temps risquait de gêner leur récupération. Les États-Unis estiment que le ballon était contrôlé par l’armée chinoise et faisait partie d’une flotte envoyée par Pékin au-dessus de plus de 40 pays sur cinq continents, à des fins d’espionnage.

«Extrêmement dangereux»

Il aurait été beaucoup plus difficile et «extrêmement dangereux» de le récupérer dans les eaux glacées du Pacifique nord, profondes de plus de 5000 mètres, a noté Melissa Dalton, chargée de l’Amérique du Nord au ministère de la Défense. «Nous l’avons surveillé et évalué en continu, et nous en avons appris davantage sur les capacités et les techniques» d’espionnage de la Chine, a-t-elle assuré.