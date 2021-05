Football - «Le ballon ne peut dissimuler la politique, ni les scènes de violence»

Football : Des fans colombiens demandent l’annulation de la Copa América

Compte-tenu de la crise politique que traverse la Colombie, les supporters ne veulent pas de la compétition continentale dans leur pays.

Autour de lui, des supporters d’América, Millonarios et d’autres équipes du pays protestaient au rythme des tambours et vêtus aux couleurs de leur club ou de la sélection nationale. Pour la deuxième fois de son histoire, la Colombie doit accueillir ce tournoi continental, le premier co-organisé par deux pays.

Violentes manifestations

Mais depuis le 28 avril, des manifestations contre le gouvernement, durement réprimées par les forces de sécurité, secouent le pays, et ont fait au moins 42 morts, dont un policier, et plus de 1600 blessés.

Bogota, Medellin et Cali, parmi les villes où doivent se disputer les matches, ont été le théâtre de troubles violents. Des matches des Copa Libertadores et Sudamericana ont dû être déplacées ailleurs dans le pays, voire au Paraguay.

Uniquement en Argentine?

L’Argentine a enregistré mardi son plus grand nombre de nouveaux cas (35’543) et de décès (745) en 24 heures. La Colombie pour sa part en est à plus de trois millions de cas au total, dont plus de 82’000 morts depuis mars 2020. De plus, un projet de réforme fiscale a provoqué la colère du peuple colombien.